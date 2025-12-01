Lumières de Noël Druyes-les-Belles-Fontaines
Lumières de Noël Druyes-les-Belles-Fontaines mercredi 24 décembre 2025.
Lumières de Noël
lac Druyes-les-Belles-Fontaines Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-24 18:00:00
fin : 2025-12-24
Date(s) :
2025-12-24
Comme tous les ans, venez vous émerveiller devant les lumières de noël sur le lac du village. Concert dans l’église à 17h, suivi de l’illumination à 18 h. Boissons chaudes. .
lac Druyes-les-Belles-Fontaines 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté thomas.gueret@orange.fr
