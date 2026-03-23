Lumières de Printemps Rue du Presbytère Menou

Lumières de Printemps

Rue du Presbytère Jardin du Presbytère Menou Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 18:00:00

fin : 2026-04-19 22:00:00

Date(s) :

2026-04-13

Parcours expérientiel à Menou Lumières de Printemps Promenade entre art, lumière et nature Pour toute la famille Œuvres abstraites et éclairages dynamiques Entrée libre et gratuite Offert par la mairie .

Rue du Presbytère Jardin du Presbytère Menou 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 81 94

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English : Lumières de Printemps

L’événement Lumières de Printemps Menou a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Clamecy Haut Nivernais