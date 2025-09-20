Lumières de Tarascon, photographies de JF Galeron Les Cordeliers – Musée d’art et d’histoire Tarascon

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Amoureux de la Provence, Jean-François Galeron capture, à travers son objectif, l’essence lumineuse de Tarascon et révèle ainsi un patrimoine culturel, religieux et historique exceptionnel. Le photographe nous immerge aussi dans les Fêtes de la Tarasque, révèle la beauté cachée des ruelles, la majesté des façades et la poésie des instants suspendus.

Les Cordeliers – Musée d’art et d’histoire Place Frédéric Mistral – 13150 Tarascon Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 91 38 71 Installé dans l’ancien Couvent des Cordeliers et inauguré en juin 2016, le Musée d’Art et d’Histoire s’inscrit dans une volonté de poursuivre la valorisation du cœur historique de la Cité. Ce lieu patrimonial ce veut ainsi un espace d’échange, de partage de tout ce qui fait l’identité urbaine, rurale, festive, historique et méditerranéenne de notre belle cité provençale. A proximité de l’office de tourisme et de la rue des halles. Parking avenue de la République et le long du cours Aristide Briand.

Ville de Tarascon – JF Galeron