Lumières d’Hiver Sablé-sur-Sarthe
Lumières d’Hiver Sablé-sur-Sarthe vendredi 5 décembre 2025.
Lumières d’Hiver
Place Raphaël Elizé Sablé-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 17:30:00
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05 2025-12-06 2025-12-07
Du 5 au 7 décembre, Sablé-sur-Sarthe s’illumine et vous réserve un week-end magique
Vendredi 5 décembre
Place Raphaël Élizé
17h30 Ouverture des festivités avec la fanfare Chik and Chok + distribution de lampions et boissons chaudes (gratuit)
18h Illuminations du centre-ville & déambulation musicale
19h Concert So Gospel à l’église Notre-Dame
Samedi 6 décembre
Place Raphaël Élizé
10h-21h Village de Noël (40 exposants, food trucks sucrés & salés)
11h30 Les Cuivres de Noël
14h30 & 17h30 Alpha Boum Boum
18h15 & 19h30 La F’Pok
Centre-ville
10h-12h Orgue de Barbarie
14h-16h Roller Brass Band
Place Dom Guéranger Village des animations (jeux, ateliers créatifs, maquillage, patinoire rollers, accrobranche, biathlon laser, chalet du Père Noël…)
Port Quai National
19h15 Feu d’artifice
Mini-ferme toute la journée avec les Jeunes Agriculteurs
Dimanche 7 décembre
Place Raphaël Élizé
10h-18h Village de Noël
15h15 Les Skroks
16h15 La Band’Amis
17h20 Les Wilson 5 de Noël
Église Notre-Dame
15h Concert d’orgue & orgue de barbarie
Micro-Folie
15h Concert de musiques actuelles du Conservatoire
Place Dom Guéranger Ateliers, patinoire rollers, maquillage, jeux, biathlon laser…
Récolte de jouets par le Conseil Municipal des Jeunes (samedi & dimanche)
Coin des gourmands Bar à chocolat chaud, pop-corn, food trucks
Et aussi
Boîte aux lettres du Père Noël (Place Raphaël Élizé du 5 au 18 décembre)
Manège & pêche aux canards (Place de la République du 1er décembre au 9 janvier)
Animations des commerçants déambulations du Père Noël, fanfare lumineuse, concours vitrines… .
Place Raphaël Elizé Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 62 50 00
English :
From December 5 to 7, Sablé-sur-Sarthe lights up for a magical weekend
German :
Vom 5. bis 7. Dezember erstrahlt Sablé-sur-Sarthe im Lichterglanz und hält ein magisches Wochenende für Sie bereit
Italiano :
Dal 5 al 7 dicembre, Sablé-sur-Sarthe si illumina per un fine settimana magico
Espanol :
Del 5 al 7 de diciembre, Sablé-sur-Sarthe se ilumina para un fin de semana mágico
