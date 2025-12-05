Lumières d’Hiver Sablé-sur-Sarthe

Lumières d’Hiver

Place Raphaël Elizé Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 17:30:00

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05 2025-12-06 2025-12-07

Du 5 au 7 décembre, Sablé-sur-Sarthe s’illumine et vous réserve un week-end magique

Vendredi 5 décembre

Place Raphaël Élizé

17h30 Ouverture des festivités avec la fanfare Chik and Chok + distribution de lampions et boissons chaudes (gratuit)

18h Illuminations du centre-ville & déambulation musicale

19h Concert So Gospel à l’église Notre-Dame

Samedi 6 décembre

Place Raphaël Élizé

10h-21h Village de Noël (40 exposants, food trucks sucrés & salés)

11h30 Les Cuivres de Noël

14h30 & 17h30 Alpha Boum Boum

18h15 & 19h30 La F’Pok

Centre-ville

10h-12h Orgue de Barbarie

14h-16h Roller Brass Band

Place Dom Guéranger Village des animations (jeux, ateliers créatifs, maquillage, patinoire rollers, accrobranche, biathlon laser, chalet du Père Noël…)

Port Quai National

19h15 Feu d’artifice

Mini-ferme toute la journée avec les Jeunes Agriculteurs

Dimanche 7 décembre

Place Raphaël Élizé

10h-18h Village de Noël

15h15 Les Skroks

16h15 La Band’Amis

17h20 Les Wilson 5 de Noël

Église Notre-Dame

15h Concert d’orgue & orgue de barbarie

Micro-Folie

15h Concert de musiques actuelles du Conservatoire

Place Dom Guéranger Ateliers, patinoire rollers, maquillage, jeux, biathlon laser…

Récolte de jouets par le Conseil Municipal des Jeunes (samedi & dimanche)

Coin des gourmands Bar à chocolat chaud, pop-corn, food trucks

Et aussi

Boîte aux lettres du Père Noël (Place Raphaël Élizé du 5 au 18 décembre)

Manège & pêche aux canards (Place de la République du 1er décembre au 9 janvier)

Animations des commerçants déambulations du Père Noël, fanfare lumineuse, concours vitrines… .

Place Raphaël Elizé Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 62 50 00

English :

From December 5 to 7, Sablé-sur-Sarthe lights up for a magical weekend

German :

Vom 5. bis 7. Dezember erstrahlt Sablé-sur-Sarthe im Lichterglanz und hält ein magisches Wochenende für Sie bereit

Italiano :

Dal 5 al 7 dicembre, Sablé-sur-Sarthe si illumina per un fine settimana magico

Espanol :

Del 5 al 7 de diciembre, Sablé-sur-Sarthe se ilumina para un fin de semana mágico

L’événement Lumières d’Hiver Sablé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2025-11-13 par OT Vallée de la Sarthe