Lumières en Seine Domaine National de Saint-Cloud Saint-Cloud

Incontournable des soirées d’hiver, le parcours féérique Lumières en Seine prend place chaque fin d’année au Domaine National de Saint-Cloud. Avec des tableaux lumineux inédits, c’est l’événement à ne pas rater pendant les fêtes pour clôturer l’année de la plus belle des manières.

25 tableaux illuminés pour vous émerveiller

De la Route des Étoiles à la Symphonie des Éléments, en passant par le Champ de Luminescences, la Grande Cascade et la Forêt Cosmique, chaque étape de ce parcours vous transporte dans un univers féérique où la lumière devient spectacle. Plus qu’une promenade, c’est une immersion magique qui illuminera vos soirées d’hiver de mille couleurs.

Un lieu emblématique du patrimoine national

Situé à l’Ouest de Paris, en bordure de Seine et à flanc de coteau, le Domaine national de Saint-Cloud s’étend sur 460 hectares et bénéficie d’un cadre exceptionnel aux portes de la capitale. Villégiature de prédilection des familles princières, royales et impériales régnantes au fil des siècles, ce domaine reste encore aujourd’hui marqué par les grands faits historiques qui s’y sont déroulés.

Des chalets gourmands à l’ambiance chaleureuse

Pour parfaire cet univers sensoriel inoubliable, petits et grands gourmands pourront également profiter de l’ambiance conviviale et réconfortante du food court pour se régaler de boissons chaudes, délices sucrés et salés. Bretzels, hot-dog new-yorkais, burgers ou douceurs sucrées, nous avons de quoi ravir les papilles de tous.

Lumières en Seine revient à partir du vendredi 14 novembre au Parc de Saint-Cloud ! Lumières en Seine vous offre une soirée exceptionnelle et spectaculaire dans un cadre enchanteur tout au long d’un parcours éclairé et revisité où se mêlent la magie des fêtes de fin d’année et la splendeur de l’hiver. Découvrez de nouvelles illuminations pour une expérience inoubliable.

Du vendredi 14 novembre 2025 au dimanche 11 janvier 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 17h00 à 23h00

Fermé le mercredi 31 décembre 2025

Fermé le mercredi 24 décembre 2025

payant

Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans

Dernière entrée à 21h

Fermeture : les lundis et mardis hors vacances scolaires, ainsi que les 24 et 31 décembre

Tout public.

Domaine National de Saint-Cloud 1, avenue de la Grille d’Honneur 92210 Saint-Cloud

https://lumieresenseine.com/ https://www.facebook.com/lumieresenseine.stcloud/ https://twitter.com/lumieresenseine