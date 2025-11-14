Lumières en Seine Saint-Cloud

Lumières en Seine Saint-Cloud vendredi 14 novembre 2025.

Lumières en Seine

Domaine national de Saint-Cloud Saint-Cloud Hauts-de-Seine

Rendez-vous au Domaine national de Saint-Cloud pour une balade nocturne féérique ! Un parcours immersif de 2kms avec animations musicales et lumineuses pour les fêtes de fin d’année.

English : Lights in the Seine

Come to the Domaine national de Saint-Cloud for a magical nighttime stroll! An immersive 2km trail with musical and light entertainment for the end-of-year celebrations.

German :

Treffen Sie sich in der Domaine national de Saint-Cloud zu einem märchenhaften Abendspaziergang! Ein 2 km langer, immersiver Rundgang mit Musik- und Lichtanimationen für die Feiertage.

Italiano :

Unitevi a noi al Domaine national de Saint-Cloud per una magica passeggiata notturna! Una passeggiata coinvolgente di 2 km con musica e luci per le festività.

Espanol :

Únase a nosotros en el Domaine national de Saint-Cloud para dar un mágico paseo nocturno Un envolvente paseo de 2 km con música y luces para la temporada festiva.

