Lumières et transparences à l’Eglise Saint-Aubin Exposition de créations de papier Parking de l’église Boëcé
Parking de l’église Le Purgatoire Boëcé Orne
Début : 2026-05-29 20:00:00
fin : 2026-05-30 23:00:00
2026-05-29 2026-05-30
La petite église rurale de Saint-Aubin sert d’écrin aux créations de papier recyclé de l’artiste Laurence Berthelot de Boëcé.
Simple et familier, à la fois fragile et résistant, le papier nous ressemble. On dit qu’il a du corps et de la main et garde tout en mémoire.
Ces créations mêlant végétaux et algues jouent avec l’air et la lumière. .
Parking de l’église Le Purgatoire Boëcé 61560 Orne Normandie +33 6 82 93 52 63 mairie.boece@orange.fr
