Lumières et transparences à l’Eglise Saint-Aubin Exposition de créations de papier

Parking de l’église Le Purgatoire Boëcé Orne

Début : 2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-05-30 23:00:00

2026-05-29 2026-05-30

La petite église rurale de Saint-Aubin sert d’écrin aux créations de papier recyclé de l’artiste Laurence Berthelot de Boëcé.

Simple et familier, à la fois fragile et résistant, le papier nous ressemble. On dit qu’il a du corps et de la main et garde tout en mémoire.

Ces créations mêlant végétaux et algues jouent avec l’air et la lumière. .

Parking de l’église Le Purgatoire Boëcé 61560 Orne Normandie +33 6 82 93 52 63 mairie.boece@orange.fr

