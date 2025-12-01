Lumières Saint-Gervais Mont-Blanc Saint-Gervais-les-Bains

Lumières Saint-Gervais Mont-Blanc

Centre Ville Saint-Gervais-les-Bains Haute-Savoie

Début : 2025-12-23 17:00:00

fin : 2025-12-31 22:00:00

2025-12-23

Dès la nuit tombée, Saint Gervais revêt son habit de lumière et brille de mille feux. De nature contemplative et sonore, les structures exposées ne vous laisseront pas indifférents.

Centre Ville Saint-Gervais-les-Bains 74170 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 47 76 08 tourisme@saintgervais.com

English : Saint-Gervais Mont-Blanc Festival of Lights

Admire in the center of Saint-Gervais, the light installations that participated in the success of the famous Fête des Lumières of Lyon.

German :

Sobald die Nacht hereinbricht, zieht Saint Gervais sein Lichtkleid an und erstrahlt in tausend Lichtern. Die ausgestellten Strukturen sind von kontemplativer und klanglicher Natur und werden Sie nicht gleichgültig lassen.

Italiano : Lumières Saint-Gervais Mont-Blanc

Queste differenti installazioni saranno a scoprire fin dalla caduta della notte su parecchi siti. Nessun dubbio che la Festa delle Luci sarà l’avvenimento faro di questi feste di fine anno a Santo-Gervais Monte-bianco!

Espanol :

En cuanto cae la noche, Saint Gervais se pone su traje de luces y brilla con mil luces. De carácter contemplativo y sonoro, las estructuras expuestas no le dejarán indiferente.

