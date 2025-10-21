LUMIERES SUR L’ANTIQUITE Musée archéologique départemental Jublains

LUMIERES SUR L’ANTIQUITE Musée archéologique départemental Jublains mardi 21 octobre 2025.

LUMIERES SUR L’ANTIQUITE

Musée archéologique départemental 13 Rue de la Libération Jublains Mayenne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21 14:00:00

fin : 2025-10-28 15:30:00

Date(s) :

2025-10-21 2025-10-28

Atelier jeune public proposé par le musée archéologique de Jublains

Fabrication d’une lampe à huile en argile

Enfants de 7 à 11 ans

Sur réservation, places limitées 02 43 58 13 20 .

Musée archéologique départemental 13 Rue de la Libération Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 20 museedejublains@lamayenne.fr

English :

Workshop for young people offered by the Jublains archaeological museum

German :

Workshop für junges Publikum, angeboten vom archäologischen Museum in Jublains

Italiano :

Laboratorio per giovani organizzato dal Museo archeologico di Jublains

Espanol :

Taller para jóvenes organizado por el museo arqueológico de Jublains

L’événement LUMIERES SUR L’ANTIQUITE Jublains a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme Mayenne Co