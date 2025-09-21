Lumières sur le château du Tremblay Orgères

Château du Tremblay Orgères Orne

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine et de l’opération « Dans les Coulisses de nos Bâtisses », le château de Tremblay vous propose une visite guidée des extérieurs du château, parc et potager.

Au programme une brève présentation de l’histoire des lieux et une découverte des sculptures du parc avec la fontaine réalisée par Hélène Delprat.

> Environ 30 minutes de promenade guidée.

> Espace privé, visite guidée sur inscription uniquement. Pas de visite libre.

Réservation obligatoire par mail laresidenceletremblay@gmail.com .

