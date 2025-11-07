Lumières sur le vivant. Regarder l’art et la nature avec Vincent Munier Strasbourg

Lumières sur le vivant. Regarder l’art et la nature avec Vincent Munier

En écho à la réouverture du Musée Zoologique, cette exposition met en regard des œuvres appartenant aux collections de plusieurs musées de la Ville de Strasbourg représentant l’animal et la nature, avec celles, photographiques et contemporaines de Vincent Munier, qui avec son art et sa technique parvient à capter l’immédiateté d’un moment passé face à l’animal, qui dès lors qu’il est photographié obtient lui aussi le statut d’oeuvre d’art.

L’art comme la nature méritent aujourd’hui encore plus qu’hier d’être observés, contemplés, et protégés. Les publics sont incités à prendre le temps d’observer, de contempler et de rêver. Et parce que très souvent pour déconnecter, l’homme se rapproche de la nature, le musée a voulu inviter la nature dans ses salles. Il convient de savoir-regarder pour savoir protéger . Finalement, la quête d’un visiteur de musée ne s’apparente-t-elle pas à celle du photographe animalier ? Le musée n’est-il pas à sa façon une sorte de réserve, de refuge ? .

