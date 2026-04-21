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Lumières sur l’église de Bénerville-sur-mer Benerville-sur-Mer

Lumières sur l’église de Bénerville-sur-mer Benerville-sur-Mer samedi 30 mai 2026.

Adresse : Eglise Saint-Christophe

Ville : 14910 Benerville-sur-Mer

Département : Calvados

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Benerville-sur-Mer

Lumières sur l’église de Bénerville-sur-mer

Eglise Saint-Christophe Benerville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:30:00
fin : 2026-05-30 23:30:00

Date(s) :
2026-05-30

Eclairage de l’extérieur et de l’intérieur de l’église datant du XI° siècle
Fonds musical
Visites guidées gratuites par les membres de l’association   .

Eglise Saint-Christophe Benerville-sur-Mer 14910 Calvados Normandie +33 2 31 87 92 64  mairie@benerville-sur-mer.fr

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English : Lumières sur l’église de Bénerville-sur-mer

L’événement Lumières sur l’église de Bénerville-sur-mer Benerville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-21 par Conseil Départemental du Calvados

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