Lumières sur l’église de Bénerville-sur-mer Benerville-sur-Mer
Lumières sur l’église de Bénerville-sur-mer Benerville-sur-Mer samedi 30 mai 2026.
Benerville-sur-Mer
Lumières sur l’église de Bénerville-sur-mer
Eglise Saint-Christophe Benerville-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:30:00
fin : 2026-05-30 23:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Eclairage de l’extérieur et de l’intérieur de l’église datant du XI° siècle
Fonds musical
Visites guidées gratuites par les membres de l’association .
Eglise Saint-Christophe Benerville-sur-Mer 14910 Calvados Normandie +33 2 31 87 92 64 mairie@benerville-sur-mer.fr
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English : Lumières sur l’église de Bénerville-sur-mer
L’événement Lumières sur l’église de Bénerville-sur-mer Benerville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-21 par Conseil Départemental du Calvados
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