Benerville-sur-Mer

Lumières sur l’église de Bénerville-sur-mer

Eglise Saint-Christophe Benerville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:30:00

fin : 2026-05-30 23:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Eclairage de l’extérieur et de l’intérieur de l’église datant du XI° siècle

Fonds musical

Visites guidées gratuites par les membres de l’association .

Eglise Saint-Christophe Benerville-sur-Mer 14910 Calvados Normandie +33 2 31 87 92 64 mairie@benerville-sur-mer.fr

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English : Lumières sur l’église de Bénerville-sur-mer

L’événement Lumières sur l’église de Bénerville-sur-mer Benerville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-21 par Conseil Départemental du Calvados