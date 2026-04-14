Lumières sur l’église Saint-Ouen de Rots, Eglise Saint-Ouen, Rots

Lumières sur l’église Saint-Ouen de Rots Samedi 30 mai, 20h30 Eglise Saint-Ouen Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T20:30:00+02:00 – 2026-05-30T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T20:30:00+02:00 – 2026-05-30T23:00:00+02:00

Illumination de l’église.

Programme musical proposé par la chorale Roscanta de Rots. Chants classiques du printemps:

de la renaissance et de la période romantique.

Programme musical proposé par les ateliers Mue’sique de ROSEL. Folklore Irlandais et Québécois.

Pot de l’amitié.

Eglise Saint-Ouen Eglise Saint-OuenRue de la DîmeROTS Rots 14980 Rots Calvados Normandie

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