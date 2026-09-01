Informations pratiques

Issoudun

Lumifête

29 Route de Reuilly Issoudun Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-09-16 14:00:00

fin : 2026-09-16 15:00:00

Date(s) :

2026-09-16

Depuis 1959, Lumifête est au service des collectivités locales. L’activité de fabrication de décorations lumineuses (illuminations, leds, décors lumineux de rue) se développe depuis 30 ans. Notre entreprise est disponible et ouverte à toutes les suggestions.

Le sens de l’innovation et la « taille » artisanale permettent de répondre avec souplesse à toutes les demandes. Vous découvrirez les différentes phases de création et de fabrication. Tous les ans, de nouveaux décors sont conçus. Dans le souci de l’engagement écologique de l’entreprise, les décors lumineux en bambou sont notamment développés. .

29 Route de Reuilly Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire

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English :

Lumifête has been serving local authorities since 1959. For 30 years, we have been developing our business of manufacturing illuminated decorations (illuminations, LEDs, luminous street decorations). Our company is open to all suggestions.

L’événement Lumifête Issoudun a été mis à jour le 2026-09-03 par BERRY