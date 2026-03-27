Lumiia Soirée POP POP POP N°2 ! Lumiia Bar & Expériences Aouste-sur-Sye

Lumiia Soirée POP POP POP N°2 !

Lumiia Bar & Expériences 1 route de Fontagnal Aouste-sur-Sye Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 18:00:00

fin : 2026-03-27 23:45:00

Date(s) :

2026-03-27

40 ANS DE HITS qui donnent le SMILE ! Tous sur le dance-floor de LUMIIA Dress code ton époque préférée Maquillage fluo à dispo

Objectif sourire, danser, profiter

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Lumiia Bar & Expériences 1 route de Fontagnal Aouste-sur-Sye 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 51 62 85 contact@lumiia.fr

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English :

40 YEARS OF HITS that give you the SMILE! All on the LUMIIA dance-floor Dress code: your favorite era Fluorescent make-up available

Objective: smile, dance, enjoy

L’événement Lumiia Soirée POP POP POP N°2 ! Aouste-sur-Sye a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme