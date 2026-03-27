Lumiia Soirée POP POP POP N°2 ! Lumiia Bar & Expériences Aouste-sur-Sye
Lumiia Soirée POP POP POP N°2 ! Lumiia Bar & Expériences Aouste-sur-Sye vendredi 27 mars 2026.
Lumiia Soirée POP POP POP N°2 !
Lumiia Bar & Expériences 1 route de Fontagnal Aouste-sur-Sye Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 18:00:00
fin : 2026-03-27 23:45:00
Date(s) :
2026-03-27
40 ANS DE HITS qui donnent le SMILE ! Tous sur le dance-floor de LUMIIA Dress code ton époque préférée Maquillage fluo à dispo
Objectif sourire, danser, profiter
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Lumiia Bar & Expériences 1 route de Fontagnal Aouste-sur-Sye 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 51 62 85 contact@lumiia.fr
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English :
40 YEARS OF HITS that give you the SMILE! All on the LUMIIA dance-floor Dress code: your favorite era Fluorescent make-up available
Objective: smile, dance, enjoy
L’événement Lumiia Soirée POP POP POP N°2 ! Aouste-sur-Sye a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme