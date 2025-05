« Luminances » – Rue Auguste VALERE Bouc-Bel-Air, 28 mai 2025 07:00, Bouc-Bel-Air.

Bouches-du-Rhône

« Luminances » Du 28/05 au 09/06/2025, tous les jours. Rue Auguste VALERE Château de Bouc Bel Air Bouc-Bel-Air Bouches-du-Rhône

Début : 2025-05-28

fin : 2025-06-09

2025-05-28

Le Club Photo ADSB vous propose une exposition sur les thèmes « Détail » et « Vous avez dit original ! » dans le cadre exceptionnel du Château de Bouc Bel Air

Le club photo de Bouc Bel Air est heureux d’annoncer sa prochaine exposition « LUMINANCES » au Château de Bouc Bel Air, un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les amateurs de photographie.

Pendant cette exposition, 31 photographes présenteront leur travail sur deux thèmes Détail et Vous avez dit Original ! . Au total, ce sont plus d’une centaine de clichés qui seront dévoilés, illustrant la diversité et la créativité de nos adhérents.

Que vous soyez amateur ou simplement curieux, cette exposition est l’occasion de partager un moment convivial et de célébrer la passion de la photographie.

Nous vous attendons nombreux au Château de Bouc Bel Air. .

Rue Auguste VALERE Château de Bouc Bel Air

Bouc-Bel-Air 13320 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 29 79 67 02 clubphotoadsb@gmail.com

English :

The ADSB Photo Club offers you an exhibition on the themes of « Detail » and « You said: original! » in the exceptional setting of the Château de Bouc Bel Air

German :

Der ADSB Fotoclub bietet Ihnen eine Ausstellung zu den Themen « Detail » und « Sie sagten: Original! » in der außergewöhnlichen Umgebung des Schlosses von Bouc Bel Air

Italiano :

Il Photo Club ADSB organizza una mostra sui temi « Dettaglio » e « Hai detto originale! » nell’eccezionale cornice dello Château de Bouc Bel Air

Espanol :

El Foto Club ADSB organiza una exposición sobre los temas « Detalle » y « ¡Has dicho original! » en el marco excepcional del castillo de Bouc Bel Air

