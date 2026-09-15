Informations pratiques

Orléans

Luminiscence à Orléans

Place Sainte-Croix Orléans Loiret

Tarif : 41 – 41 – EUR

41

Tarif Groupe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-25

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-09-25 2026-11-04

Luminiscence arrive à Orléans à partir du 25 septembre pour révéler la cathédrale Sainte-Croix à travers un spectacle immersif mêlant vidéo mapping à 360°, musique live et récit historique.

Après avoir séduit près de 2 millions de spectateurs à travers le monde, Luminiscence arrive à Orléans du 25 septembre au 23 décembre pour une série de représentations exceptionnelles au cœur de la cathédrale Sainte-Croix.

Grâce à une expérience immersive à 360°, découvrez la cathédrale autrement à travers un spectacle son et lumière mêlant vidéo mapping monumental, musique live et narration historique. Une création spectaculaire qui vous invite à revivre seize siècles d’histoire, de la construction de l’édifice à l’épopée de Jeanne d’Arc.

Une expérience immersive et grandiose à vivre au cœur du patrimoine orléanais. 41 .

Place Sainte-Croix Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

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English :

Luminiscence comes to Orléans starting September 25 to reveal the Sainte-Croix Cathedral through an immersive show combining 360° video mapping, live music, and historical narration.

L’événement Luminiscence à Orléans Orléans a été mis à jour le 2026-09-03 par OT ORLEANS