Luminiscence à Orléans Orléans
vendredi 25 septembre 2026 · Orléans
Informations pratiques
Orléans
Luminiscence à Orléans
Place Sainte-Croix Orléans Loiret
Tarif : 41 – 41 – EUR
41
Tarif Groupe
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-25
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-09-25 2026-11-04
Luminiscence arrive à Orléans à partir du 25 septembre pour révéler la cathédrale Sainte-Croix à travers un spectacle immersif mêlant vidéo mapping à 360°, musique live et récit historique.
Après avoir séduit près de 2 millions de spectateurs à travers le monde, Luminiscence arrive à Orléans du 25 septembre au 23 décembre pour une série de représentations exceptionnelles au cœur de la cathédrale Sainte-Croix.
Grâce à une expérience immersive à 360°, découvrez la cathédrale autrement à travers un spectacle son et lumière mêlant vidéo mapping monumental, musique live et narration historique. Une création spectaculaire qui vous invite à revivre seize siècles d’histoire, de la construction de l’édifice à l’épopée de Jeanne d’Arc.
Une expérience immersive et grandiose à vivre au cœur du patrimoine orléanais. 41 .
Place Sainte-Croix Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire
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English :
Luminiscence comes to Orléans starting September 25 to reveal the Sainte-Croix Cathedral through an immersive show combining 360° video mapping, live music, and historical narration.
L’événement Luminiscence à Orléans Orléans a été mis à jour le 2026-09-03 par OT ORLEANS
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