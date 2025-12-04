L’un de nous deux Salle Robert de Lacaze Billère

L’un de nous deux

Salle Robert de Lacaze Place de la Mairie Billère Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Pièce de Jean-Noël Jeanneney, parrain du festival Histoire, par la compagnie Vice-versa de Billère.

Léon Blum et Georges Mandel, ennemis politiques de toujours, sont tenus prisonniers dans deux appartements contigus, près du camp de Buchenwald. L’assassinat par la Résistance française du chef de la milice les invite à penser qu’en représailles, l’un d’eux sera exécuté. Dans cette attente, les langues se libèrent et l’amitié se rapproche. .

Salle Robert de Lacaze Place de la Mairie Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 65 11 04

English : L’un de nous deux

L’événement L’un de nous deux Billère a été mis à jour le 2025-12-02 par OT Pau