L’un de nous deux Salle Robert de Lacaze Billère vendredi 30 janvier 2026.
Salle Robert de Lacaze Place de la Mairie Billère Pyrénées-Atlantiques
Pièce de Jean-Noël Jeanneney, parrain du festival Histoire, par la compagnie Vice-versa de Billère.
Léon Blum et Georges Mandel, ennemis politiques de toujours, sont tenus prisonniers dans deux appartements contigus, près du camp de Buchenwald. L’assassinat par la Résistance française du chef de la milice les invite à penser qu’en représailles, l’un d’eux sera exécuté. Dans cette attente, les langues se libèrent et l’amitié se rapproche. .
Salle Robert de Lacaze Place de la Mairie Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 65 11 04
