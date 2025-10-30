Luna et le cristal magique Coray
Luna et le cristal magique Coray jeudi 30 octobre 2025.
Luna et le cristal magique
Médiathèque Pors-Clos Coray Finistère
Début : 2025-10-30 14:15:00
fin : 2025-10-30
2025-10-30
Luna et le cristal magique le jeudi 30 octobre à la médiathèque de Coray à 14h15
La forêt de Félinia est secouée par une nouvelle alarmante: le Cristal magique, source de la protection de la forêt, a disparu. Sans lui, elle va perdre ses pouvoirs et les créatures qui y vivent sont en danger.
Aidez la lutine Luna à résoudre ce mystère, soyez prêts à affronter n’importe quel défi pour retrouver le précieux cristal.
> sur inscription
> places limitées
> a partir de 7 ans, les -10 ans doivent être accompagnés .
Médiathèque Pors-Clos Coray 29370 Finistère Bretagne +33 2 98 74 43 53
