Luna et le cristal magique Coray

Luna et le cristal magique Coray jeudi 30 octobre 2025.

Luna et le cristal magique

Médiathèque Pors-Clos Coray Finistère

Luna et le cristal magique le jeudi 30 octobre à la médiathèque de Coray à 14h15

La forêt de Félinia est secouée par une nouvelle alarmante: le Cristal magique, source de la protection de la forêt, a disparu. Sans lui, elle va perdre ses pouvoirs et les créatures qui y vivent sont en danger.

Aidez la lutine Luna à résoudre ce mystère, soyez prêts à affronter n’importe quel défi pour retrouver le précieux cristal.

> sur inscription

> places limitées

> a partir de 7 ans, les -10 ans doivent être accompagnés .

Médiathèque Pors-Clos Coray 29370 Finistère Bretagne +33 2 98 74 43 53

