Luna Park Châteauroux

Luna Park Châteauroux samedi 6 décembre 2025.

Luna Park

Avenue du Pont Neuf Châteauroux Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-12-06 14:00:00

fin : 2026-01-04 20:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Venez profiter du Luna Park au mail Saint-Gildas ! Petits et grands pourront découvrir une variété d’attractions et de manèges pour tous les âges, ainsi que des jeux et animations pour passer un moment convivial en famille ou entre amis.

Le Luna Park retrouve cette année son emplacement habituel au mail Saint-Gildas après deux éditions à Belle-Isle. La fête foraine avec ses manèges pour petits et grands sera ouverte du samedi 6 décembre au dimanche 4 janvier, de 14h à 20h. En plus des mascottes Disney et du Père Noël qui déambuleront sur site, des journées spéciales à 2 € sont prévues les samedi 6 décembre, vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 janvier. .

Avenue du Pont Neuf Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 6 06 06 06 06

English :

Come and enjoy Luna Park at Mail Saint-Gildas! Young and old alike can discover a variety of attractions and rides for all ages, as well as games and entertainment to enjoy with family and friends.

German :

Kommen Sie und genießen Sie den Luna Park in mail Saint-Gildas! Groß und Klein können eine Vielzahl von Attraktionen und Fahrgeschäften für alle Altersgruppen sowie Spiele und Animationen entdecken, um einen geselligen Moment mit der Familie oder mit Freunden zu verbringen.

Italiano :

Venite a godervi il Luna Park al Mail Saint-Gildas! Grandi e piccini potranno scoprire una varietà di attrazioni e giostre per tutte le età, oltre a giochi e intrattenimenti per divertirsi con la famiglia e gli amici.

Espanol :

¡Ven a disfrutar del Luna Park en el Mail Saint-Gildas! Grandes y pequeños podrán descubrir una gran variedad de atracciones para todas las edades, así como juegos y animaciones para disfrutar en familia o con amigos.

L’événement Luna Park Châteauroux a été mis à jour le 2025-10-10 par OT Châteauroux Berry Tourisme