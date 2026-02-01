Luna Park parking savine Gardanne
Luna Park parking savine Gardanne samedi 14 février 2026.
Luna Park
Du 14/02 au 01/03/2026 tous les jours à partir de 14h. parking savine avenue Léo Lagrange Gardanne Bouches-du-Rhône
Début : 2026-02-14 14:00:00
fin : 2026-03-01
2026-02-14
Le Luna Park s’installe de nouveau à Gardanne du 14 février au 1er mars dès 14h ! Manèges, jeux, animations gratuites et plaisirs gourmands.
Animations
K-POP HUNTRIX dimanche 15 et mercredi 25 février
ATELIER MAQUILLAGE samedi 21 & 28 février
MASCOTTE LABUBU mercredi 18 février
️ Astuce imprimez le flyer https://www.ville-gardanne.fr/wp-content/uploads/2026/02/Luna-Park2.pdf
ou récupérez le chez les commerçants gardannais pour bénéficier de bons de réduction.
parking savine avenue Léo Lagrange Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Luna Park is back in Gardanne from February 14th to March 1st from 2pm! Rides, games, free entertainment and gourmet delights.
