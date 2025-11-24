Luna Park TARBES Tarbes
Luna Park TARBES Tarbes samedi 13 décembre 2025.
Luna Park
TARBES Boulevard du Président Kennedy Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2026-01-04
Date(s) :
2025-12-13
Bienvenue à Luna Park Tarbes, votre programme pour des vacances de fin d’année mémorables avec plus de 5000 m² d’attractions pour tous, une ambiance festive à partager en famille et entre amis.
La magie des fêtes vous attend !
HORAIRES D’OUVERTURE
– Samedi 13 et dimanche 14 décembre
– Mercredi 17 décembre de 14h à 19h
– Du 20 décembre 2025 au 4 janvier 2026 (vacances scolaires) de 14h à 19h
.
TARBES Boulevard du Président Kennedy Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie lunaparktarbes@gmail.com
English :
Welcome to Luna Park Tarbes, your program for a memorable end-of-year vacation with over 5,000 m² of attractions for all, and a festive atmosphere to share with family and friends.
The magic of the holidays awaits you!
OPENING TIMES
– Saturday December 13 and Sunday December 14
– Wednesday, December 17, 2pm to 7pm
– December 20, 2025 to January 4, 2026 (school vacations) 2pm to 7pm
German :
Willkommen im Luna Park Tarbes, Ihrem Programm für unvergessliche Neujahrsferien mit über 5000 m² Attraktionen für alle, einer festlichen Atmosphäre, die Sie mit Familie und Freunden genießen können.
Der Zauber der Feiertage erwartet Sie!
ÖFFNUNGSZEITEN
– Samstag, 13. und Sonntag, 14.12
– Mittwoch, 17. Dezember von 14:00 bis 19:00 Uhr
– 20. Dezember 2025 bis 4. Januar 2026 (Schulferien) von 14:00 bis 19:00 Uhr
Italiano :
Benvenuti al Luna Park Tarbes, il vostro programma per un’indimenticabile vacanza di fine anno con oltre 5.000 m² di attrazioni per tutti e un’atmosfera di festa da condividere con la famiglia e gli amici.
La magia delle feste vi aspetta!
ORARI DI APERTURA
– Sabato 13 e domenica 14 dicembre
– Mercoledì 17 dicembre, dalle 14.00 alle 19.00
– Dal 20 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026 (vacanze scolastiche) dalle 14.00 alle 19.00
Espanol :
Bienvenido a Luna Park Tarbes, su programa para unas vacaciones de fin de año inolvidables con más de 5.000 m² de atracciones para todos los gustos y un ambiente festivo para compartir con la familia y los amigos.
¡La magia de las fiestas le espera!
HORARIOS DE APERTURA
– Sábado 13 y domingo 14 de diciembre
– Miércoles 17 de diciembre, de 14:00 a 19:00 h
– Del 20 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026 (vacaciones escolares) de 14:00 a 19:00 h
L’événement Luna Park Tarbes a été mis à jour le 2025-11-19 par OT de Tarbes|CDT65