Luna Park Route du Pont de l’Europe Vichy

Le Luna Park est de retour !
Pendant un mois, venez profitez d’une trentaine d’attractions pour tous les âges et de nombreuses animations.
Route du Pont de l’Europe Centre Omnisports Pierre Coulon Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr
English :
Luna Park is back!
For a whole month, come and enjoy some thirty attractions for all ages, plus lots of entertainment.
