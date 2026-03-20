LUNCH AUX GRANDS VINS DU TERROIR Faugères
LUNCH AUX GRANDS VINS DU TERROIR Faugères dimanche 5 avril 2026.
LUNCH AUX GRANDS VINS DU TERROIR
Faugères Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-04-05 2026-05-31 2026-06-21 2026-07-12 2026-08-16
Lunch à Les Grands Vins du terroir
Dégustations de tapas et de vins de Faugères. Buffet à volonté.
Superbe ambiance assurée. Participation demandée. Précision lors de l’inscription.
Lunch à Les Grands Vins du terroir
Dégustations de tapas et de vins de Faugères. Buffet à volonté.
Superbe ambiance assurée. Participation demandée. Précision lors de l’inscription. .
Faugères 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 23 69 91
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English : LUNCH AUX GRANDS VINS DU TERROIR
Lunch at Les Grands Vins du terroir
Tapas and Faugères wine tasting. All-you-can-eat buffet.
Great atmosphere guaranteed. Participation required. Details on registration.
L’événement LUNCH AUX GRANDS VINS DU TERROIR Faugères a été mis à jour le 2026-03-18 par 34 OT AVANT-MONTS