LUNCH AUX GRANDS VINS DU TERROIR

Faugères Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-04-05 2026-05-31 2026-06-21 2026-07-12 2026-08-16

Lunch à Les Grands Vins du terroir

Dégustations de tapas et de vins de Faugères. Buffet à volonté.

Superbe ambiance assurée. Participation demandée. Précision lors de l’inscription.

Lunch à Les Grands Vins du terroir

Dégustations de tapas et de vins de Faugères. Buffet à volonté.

Superbe ambiance assurée. Participation demandée. Précision lors de l’inscription. .

Faugères 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 23 69 91

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English : LUNCH AUX GRANDS VINS DU TERROIR

Lunch at Les Grands Vins du terroir

Tapas and Faugères wine tasting. All-you-can-eat buffet.

Great atmosphere guaranteed. Participation required. Details on registration.

L’événement LUNCH AUX GRANDS VINS DU TERROIR Faugères a été mis à jour le 2026-03-18 par 34 OT AVANT-MONTS