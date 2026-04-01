Lunch numérique : Atelier 3 – Communiquer comme une agence, En distanciel ( visioconférence ), Les Angles

Lunch numérique : Atelier 3 – Communiquer comme une agence 1 avril – 22 juillet, certains mercredis En distanciel ( visioconférence ) Gard

Atelier gratuit en visioconférence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-01T12:00:00+02:00 – 2026-04-01T14:00:00+02:00

Fin : 2026-07-22T12:00:00+02:00 – 2026-07-22T14:00:00+02:00

Objectif : Créer des supports impactants sans compétences en design.

L’importance du format vidéo en 2026.

Google Vids, le nouveau game-changer.

Google Slides & IA « Duet ».

Génération d’images uniques pour illustrer ses propos (finies les photos de stock vues partout).

Utilisation du « Magic Layout » pour mettre en page ses idées instantanément.

La cohérence de marque. Comment centraliser ses assets (logos, couleurs) pour que toute l’équipe produise du contenu pro.

Conclusion

En distanciel ( visioconférence ) 30133 les angles Les Angles 30133 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://campusangel.fr/ateliers-gratuits »}]

Créez des supports percutants, des présentations modernes et des contenus visuels professionnels grâce à l’IA générative. Google Vids

Campus Angel