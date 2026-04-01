Lunch numérique : Atelier 3 – Communiquer comme une agence, En distanciel ( visioconférence ), Les Angles
Lunch numérique : Atelier 3 – Communiquer comme une agence, En distanciel ( visioconférence ), Les Angles mercredi 1 avril 2026.
Lunch numérique : Atelier 3 – Communiquer comme une agence 1 avril – 22 juillet, certains mercredis En distanciel ( visioconférence ) Gard
Atelier gratuit en visioconférence
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-01T12:00:00+02:00 – 2026-04-01T14:00:00+02:00
Fin : 2026-07-22T12:00:00+02:00 – 2026-07-22T14:00:00+02:00
Objectif : Créer des supports impactants sans compétences en design.
L’importance du format vidéo en 2026.
Google Vids, le nouveau game-changer.
Google Slides & IA « Duet ».
Génération d’images uniques pour illustrer ses propos (finies les photos de stock vues partout).
Utilisation du « Magic Layout » pour mettre en page ses idées instantanément.
La cohérence de marque. Comment centraliser ses assets (logos, couleurs) pour que toute l’équipe produise du contenu pro.
Conclusion
En distanciel ( visioconférence ) 30133 les angles Les Angles 30133 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://campusangel.fr/ateliers-gratuits »}]
Créez des supports percutants, des présentations modernes et des contenus visuels professionnels grâce à l’IA générative. Google Vids
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