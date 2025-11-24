Lundi c’est éden Doux Jésus – Cinéma Eden 3 Ancenis-Saint-Géréon

Lundi c’est éden Doux Jésus – Cinéma Eden 3

Profitez d’une séance à prix unique de 4,5€

Film Doux Jésus avec Marilou Berry précédé d’une présentation et suivi d’un goûter offert. .

