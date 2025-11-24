Lundi c’est éden Doux Jésus – Cinéma Eden 3 Ancenis-Saint-Géréon
Lundi c’est éden Doux Jésus – Cinéma Eden 3 Ancenis-Saint-Géréon lundi 24 novembre 2025.
Lundi c’est éden Doux Jésus – Cinéma Eden 3
90 Rue Andrée et Marcel Braud Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-24 14:30:00
fin : 2025-11-24
Date(s) :
2025-11-24
Profitez d’une séance à prix unique de 4,5€
Film Doux Jésus avec Marilou Berry précédé d’une présentation et suivi d’un goûter offert. .
90 Rue Andrée et Marcel Braud Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 06 02
English :
Take advantage of a session at the single price of 4.5?
German :
Profitieren Sie von einer Sitzung zum Einheitspreis von 4,5?
Italiano :
Approfittate di una sessione al prezzo unico di 4,5?
Espanol :
Aprovecha una sesión al precio único de 4,5?
L’événement Lundi c’est éden Doux Jésus – Cinéma Eden 3 Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2025-10-29 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis