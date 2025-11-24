Lundi c’est éden Doux Jésus – Cinéma Eden 3 Ancenis-Saint-Géréon

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

90 Rue Andrée et Marcel Braud Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Début : 2025-11-24 14:30:00
2025-11-24

Profitez d’une séance à prix unique de 4,5€
Film Doux Jésus avec Marilou Berry précédé d’une présentation et suivi d’un goûter offert.   .

90 Rue Andrée et Marcel Braud Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 06 02 

