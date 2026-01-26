LUNDI C’EST GOLRI Montpellier

LUNDI C’EST GOLRI

2 Rue Jules Latreilhe Montpellier Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-26

fin : 2026-02-09

Date(s) :

2026-01-26 2026-02-02 2026-02-09 2026-02-16 2026-02-23

Le Craze Comedy Club bouscule les débuts de semaine des Montpelliérains avec le lancement de son nouveau rendez-vous hebdomadaire Lundi c’est golri .

Dès le lundi 26 janvier, le Kaleido Bar accueillera ce plateau de stand-up inédit dans une ambiance chill et conviviale.

Le concept 1h de rire, 4 univers

Chaque lundi, le Craze Comedy Club propose un format généreux 4 artistes disposent chacun de 15 minutes de passage. Ce format permet aux spectateurs de découvrir en profondeur l’univers de chaque humoriste, bien au-delà des passages flash habituels.

Un cadre unique au cœur de Montpellier

Le rendez-vous est fixé au Kaleido Bar, réputé pour ses cocktails originaux et faits-maison et son atmosphère décontractée. L’accueil commence à 19h30 avec une ambiance musicale généraliste, idéale pour s’installer avant que le plateau ne débute à 20h00.

Entrée 5 € + Sortie au chapeau pour les artistes.

Réservations Recommandées (places limitées) sur le site web .

2 Rue Jules Latreilhe Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

The Craze Comedy Club is shaking up the start of the week in Montpellier with the launch of its new weekly event: Lundi c’est golri .

