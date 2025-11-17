LUNDI DE L’INTERIM INTERACTION SEMAINE DE L’INDUSTRIE Agence CHAUNY Chauny
LUNDI DE L’INTERIM INTERACTION SEMAINE DE L’INDUSTRIE Agence CHAUNY Chauny lundi 17 novembre 2025.
LUNDI DE L’INTERIM INTERACTION SEMAINE DE L’INDUSTRIE Lundi 17 novembre, 08h00 Agence CHAUNY Aisne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-17T08:00:00 – 2025-11-17T11:00:00
Fin : 2025-11-17T08:00:00 – 2025-11-17T11:00:00
LUNDI DE L’INTERIM Chaque lundi matin à l’agence FRANCE TRAVAIL de Chauny sera présente une agence de travail temporaire différente. Présentez-vous avec votre CV pour consulter leurs missions sur le bassin Chauny Tergnier La Fère.
LUNDI DE L’INTERIM – sans RDV entre 8h30 et 12h00, vous serez reçu par ordre d’arrivée – venir avec un CV à jour.
Agence CHAUNY 02300 Chauny Chauny 02300 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/434281 »}]
LUNDI DE L’INTERIM Chaque lundi matin à l’agence FRANCE TRAVAIL de Chauny sera présente une agence de travail temporaire différente. La semaine de l’industrie 1 jeune 1 solution