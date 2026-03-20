Lundi de Pâques à Notre-Dame-de-Beauregard Route de Beauregard Orgon
Lundi de Pâques à Notre-Dame-de-Beauregard Route de Beauregard Orgon lundi 6 avril 2026.
Lundi de Pâques à Notre-Dame-de-Beauregard
Lundi 6 avril 2026. Route de Beauregard Chapelle Notre-Dame de Beauregard Orgon Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-06
Lundi de Pâques à Notre-Dame-de-Beauregard.Familles
Lundi de Pâques à Notre-Dame-de-Beauregard organisé par la Commission Municipale des Fêtes et le Prestige de l’église.
10h30 Messe.
11h30 Apéritif offert.
12h00 Pique-nique tiré du sac dans les jardins du monastère.
14h30 Chasse aux œufs pour les enfants. Chaque enfant est sous la responsabilité de l’adulte qui l’accompagne. .
Route de Beauregard Chapelle Notre-Dame de Beauregard Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 00 01
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English :
Easter Monday at Notre-Dame-de-Beauregard.
L’événement Lundi de Pâques à Notre-Dame-de-Beauregard Orgon a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence