Lundi de Pâques à Notre-Dame-de-Beauregard Route de Beauregard Orgon

Lundi de Pâques à Notre-Dame-de-Beauregard

Lundi 6 avril 2026. Route de Beauregard Chapelle Notre-Dame de Beauregard Orgon Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Lundi de Pâques à Notre-Dame-de-Beauregard.Familles

Lundi de Pâques à Notre-Dame-de-Beauregard organisé par la Commission Municipale des Fêtes et le Prestige de l’église.



10h30 Messe.

11h30 Apéritif offert.

12h00 Pique-nique tiré du sac dans les jardins du monastère.

14h30 Chasse aux œufs pour les enfants. Chaque enfant est sous la responsabilité de l’adulte qui l’accompagne. .

Route de Beauregard Chapelle Notre-Dame de Beauregard Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 00 01

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English :

Easter Monday at Notre-Dame-de-Beauregard.

L’événement Lundi de Pâques à Notre-Dame-de-Beauregard Orgon a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence