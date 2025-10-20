Lundi du Doc Ciné-Rencontre L’Étoile Cinéma Semur-en-Auxois
Lundi du Doc Ciné-Rencontre
L’Étoile Cinéma 6 Rue du Lycée Semur-en-Auxois Côte-d’Or
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date :
Début : 2025-10-20 20:30:00
fin : 2025-10-20 23:00:00
Date(s) :
2025-10-20
LA PEUR AU VENTRE
Documentaire canadien de Léa Clermont-Dion (1h23).
En procédant à l’invalidation de l’arrêt Roe v. Wade, qui légalisait l’avortement aux États-Unis depuis 1973, la Cour suprême a fait un saut en arrière. Ce recul est symptomatique d’une polarisation déroutante. Dérangée par cette situation, la réalisatrice et féministe Léa ClermontDion s’interroge comment ce précédent juridique aura-t-il de l’impact chez nous, au Canada ?
Exploration de la montée des groupes anti-avortement au Québec, et partout dans le pays, ce documentaire édifiant présente aussi une plongée rare dans la riposte féministe et pro-choix qui s’organise. Après son film coup de poing Je vous salue salope la misogynie au temps du numérique , la réalisatrice poursuit sa quête de justice et de vérité.
Projection suivie d’une discussion avec des représentants d’Amnesty International et du Planning Familial. .
