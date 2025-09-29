Lundi du documentaire « LE VIVANT QUI SE DÉFEND » L’Étoile Cinéma Saulieu

Lundi du documentaire « LE VIVANT QUI SE DÉFEND »

L’Étoile Cinéma 20 Rue de la Halle au Blé Saulieu Côte-d’Or

Tarif : – – 4 EUR

Début : 2025-09-29 20:30:00

Vincent Verzat filme les mobilisations écologiques depuis 10 ans. Après un épuisement militant, il s’est plongé dans le naturalisme et le pistage, cherchant à repeupler son quotidien de ses habitants non humains. Ce documentaire retrace son cheminement et sa recherche d’un équilibre entre combat et contemplation. L’horreur de la destruction du monde ne doit pas nous faire oublier le merveilleux de ce qu’il reste.

Durée 1h30

Bande-annonce https://youtu.be/dn03RXIkRcA?feature=shared

+ d’infos http://etoile-saulieu.fr/ .

L’Étoile Cinéma 20 Rue de la Halle au Blé Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

