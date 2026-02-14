LUNDI GRAS CARNAVAL DES ENFANTS, Le Lorrain, Le Lorrain
LUNDI GRAS CARNAVAL DES ENFANTS, Le Lorrain, Le Lorrain lundi 16 février 2026.
LUNDI GRAS CARNAVAL DES ENFANTS Lundi 16 février, 15h00 Le Lorrain
OUVERT A TOUS ! Renseignements : 0696 17 87 37 / 0596 53 21 44
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-16T20:00:00+01:00 – 2026-02-17T00:00:00+01:00
Fin : 2026-02-16T20:00:00+01:00 – 2026-02-17T00:00:00+01:00
Le Lorrain Le Lorrain Le Lorrain 97214 Martinique
Animation & ateliers et bulles de savon géantes avec Animorgane 2ème Concours CHAPO-CHAPÉ