Lundi L.I.E.N.S ENSIL-ENSCI (Bâtiment A) Limoges

Lundi L.I.E.N.S

ENSIL-ENSCI (Bâtiment A) 16 Rue Atlantis Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-09

fin : 2026-03-09

Date(s) :

2026-03-09

Le cycle de conférences L.I.E.N.S (Lundis d’Inspiration, d’Échanges et de Nouveaux Savoirs) propose chaque mois une rencontre ouverte à toutes et tous pour réfléchir ensemble aux liens entre sciences, techniques et société.

Le thème de cette session est IA, fabrication additive et recyclage du récif corallien aux matériaux pour la transition énergétique , en présence du chercheur IRCER Fabrice Rossignol.

Étudiants, enseignants, personnels de l’université et habitants du territoire sont invités à venir écouter un·e intervenant·e partager ses travaux, ses idées et son expérience autour de questions qui nous concernent tous.

Ces rendez-vous mensuels sont conçus comme des temps d’échange accessibles, favorisant le dialogue entre chercheurs, professionnels et citoyens.

Renseignements et inscriptions auprès des organisateurs. .

ENSIL-ENSCI (Bâtiment A) 16 Rue Atlantis Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Lundi L.I.E.N.S

L’événement Lundi L.I.E.N.S Limoges a été mis à jour le 2026-02-02 par OT Limoges Métropole