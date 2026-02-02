Lundi L.I.E.N.S ENSIL-ENSCI (Bâtiment A) Limoges
ENSIL-ENSCI (Bâtiment A) 16 Rue Atlantis Limoges Haute-Vienne
Gratuit
Gratuit
2026-04-27
fin : 2026-04-27
2026-04-27
Le cycle de conférences L.I.E.N.S (Lundis d’Inspiration, d’Échanges et de Nouveaux Savoirs) propose chaque mois une rencontre ouverte à toutes et tous pour réfléchir ensemble aux liens entre sciences, techniques et société.
Le thème de cette session est Activité physique et situations de handicap déconstruire les évidences , en présence de Lucie Chapeyron(Handisport&Sport Adapté 87) et la parathlète Léane Morceau.
Étudiants, enseignants, personnels de l’université et habitants du territoire sont invités à venir écouter un·e intervenant·e partager ses travaux, ses idées et son expérience autour de questions qui nous concernent tous.
Ces rendez-vous mensuels sont conçus comme des temps d’échange accessibles, favorisant le dialogue entre chercheurs, professionnels et citoyens.
ENSIL-ENSCI (Bâtiment A) 16 Rue Atlantis Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
