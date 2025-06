« Lundi matin » en concert Fête de la musique au Poney Fringant Au Poney Fringant Saou 21 juin 2025 21:00

Drôme

« Lundi matin » en concert Fête de la musique au Poney Fringant Au Poney Fringant 9 place de l’horloge Saou Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 21:00:00

fin : 2025-06-21 22:30:00

Date(s) :

2025-06-21

Voici un nouveau duo de musique pop chanson française, comme on les aime, à écouter ce samedi au Poney Fringant ou un « lundi matin » après un week-end de bringue pour se remettre de toutes nos folies !

.

Au Poney Fringant 9 place de l’horloge

Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 75 32 28 62 contact@auponeyfringant.fr

English :

Here’s a new duo of pop music and French chanson, just the way we like them, to be heard this Saturday at Le Poney Fringant or on a « Monday morning » after a weekend of partying to recover from all the madness!

German :

Hier ist ein neues Duo mit französischer Popmusik Chanson, wie wir sie lieben. Sie können es sich diesen Samstag im Poney Fringant anhören oder an einem « Montagmorgen » nach einem durchfeierten Wochenende, um sich von all unseren Verrücktheiten zu erholen!

Italiano :

Ecco un nuovo duo di musica pop e chanson francese, proprio come piace a noi, da ascoltare questo sabato a Le Poney Fringant o il lunedì mattina dopo un weekend di festa per riprendersi da tutte le follie!

Espanol :

He aquí un nuevo dúo de música pop y chanson francesa, como a nosotros nos gusta, para escuchar este sábado en Le Poney Fringant o un lunes por la mañana después de un fin de semana de fiesta ¡para recuperarse de toda la locura!

L’événement « Lundi matin » en concert Fête de la musique au Poney Fringant Saou a été mis à jour le 2025-06-18 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme