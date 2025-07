LUNDI ZEN Arcisses

LUNDI ZEN Arcisses lundi 21 juillet 2025.

LUNDI ZEN

Plan d'eau La Borde Arcisses Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-21 17:45:00

fin : 2025-07-21 19:00:00

Date(s) :

2025-07-21

LUNDI ZEN

– Les Lundis Zen –

Prendre soin de soi au bord de l’eau, c’est sympa ! Pendant 4 semaines, chaque lundi son moment zen. L’occasion de découvrir ou redécouvrir les plans d’eau agréables près de chez vous.

Votre programme bien-être et nature de l’été :

Lundi 21 juillet Yoga vinyasa avec Alice d’Alyve au plan de la Borde à Arcisses-Margon

Lundi 28 juillet Renforcement musculaire, type Pilates, avec Do Brunet à l’étang du Tertre à Coudray-au-Perche

Lundi 4 août Sonothérapie avec Stéphanie Mauger au plan d’eau à Souancé-au-Perche

Lundi 11 août Automassage & réflexologie avec Florie Bien-être au bord de l’Huisne au Camping municipal de Nogent-le-Rotrou.

De 17h45 à 19h Gratuit Dès 10 ans

Sur inscription auprès de l’Office de Tourisme au 02 37 37 30 10 .

Plan d’eau La Borde Arcisses 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 30 10

English :

ZEN MONDAY –

Taking care of yourself by the water is fun! This zen moment is also an opportunity to discover or rediscover pleasant bodies of water near you.

Monday July 21: Vinyasa yoga with Alice Alyve at l’étang de la Borde in Arcisses-Margon.

Ages 10 and up registration required

German :

MONTAG ZEN –

Sich am Wasser um sich selbst zu kümmern, macht Spaß! Dieser Zen-Moment ist auch eine gute Gelegenheit, um angenehme Gewässer in Ihrer Nähe zu entdecken oder wiederzuentdecken.

Montag, 21. Juli: Vinyasa-Yoga mit Alice Alyve am Étang de la Borde in Arcisses-Margon.

Ab 10 Jahren nach Anmeldung

Italiano :

LUNEDI’ ZEN –

Prendersi cura di sé in riva al mare è divertente! Questo momento zen è anche un’occasione per scoprire o riscoprire gli incantevoli laghi vicini a voi.

Lunedì 21 luglio: Vinyasa yoga con Alice Alyve presso lo stagno della Borde ad Arcisses-Margon.

A partire dai 10 anni iscrizione obbligatoria

Espanol :

LUNES ZEN –

¡Cuidarse junto al agua es divertido! Este momento zen también es una oportunidad para descubrir o redescubrir los preciosos lagos que hay cerca de ti.

Lunes 21 de julio: Vinyasa yoga con Alice Alyve en el étang de la Borde en Arcisses-Margon.

A partir de 10 años inscripción obligatoria

