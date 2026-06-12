Lundi Zen Sophrologie Vichères
Lundi Zen Sophrologie Vichères lundi 3 août 2026.
Vichères
Lundi Zen Sophrologie
36 L’Épinay Vichères Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 17:45:00
fin : 2026-08-03 19:00:00
Date(s) :
2026-08-03
LUNDI ZEN
Respirez, relâchez, profitez ! Au bord de l’eau, découvrez la sophrologie à travers des exercices simples de respiration et de relaxation. Une belle façon de démarrer la semaine et de découvrir ou redécouvrir les plans d’eau agréables près de chez vous.
Sur inscription 02 37 37 30 10
LUNDI ZEN
Respirez, relâchez, profitez ! Au bord de l’eau, découvrez la sophrologie à travers des exercices simples de respiration et de relaxation, avec Mélanie. Une belle façon de démarrer la semaine et de découvrir ou redécouvrir les plans d’eau agréables près de chez vous.
Lundi 3 août au plan d’eau de Vichères
De 17h45 à 19h Gratuit
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme 02 37 37 30 10
Les prochains rendez-vous sont à retrouver ci-dessous. .
36 L’Épinay Vichères 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 30 10 contact@otcperche.com
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English :
ZEN MONDAY
Breathe, relax, and enjoy! By the water, discover sophrology through simple breathing and relaxation exercises. A wonderful way to start the week and to discover or rediscover the pleasant bodies of water near you.
Registration required: 02 37 37 30 10
L’événement Lundi Zen Sophrologie Vichères a été mis à jour le 2026-06-12 par OTs DU PERCHE