Vichères

Lundi Zen Sophrologie

36 L’Épinay Vichères Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 17:45:00

fin : 2026-08-03 19:00:00

Date(s) :

2026-08-03

LUNDI ZEN

Respirez, relâchez, profitez ! Au bord de l’eau, découvrez la sophrologie à travers des exercices simples de respiration et de relaxation. Une belle façon de démarrer la semaine et de découvrir ou redécouvrir les plans d’eau agréables près de chez vous.

Sur inscription 02 37 37 30 10

LUNDI ZEN

Respirez, relâchez, profitez ! Au bord de l’eau, découvrez la sophrologie à travers des exercices simples de respiration et de relaxation, avec Mélanie. Une belle façon de démarrer la semaine et de découvrir ou redécouvrir les plans d’eau agréables près de chez vous.

Lundi 3 août au plan d’eau de Vichères

De 17h45 à 19h Gratuit

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme 02 37 37 30 10

Les prochains rendez-vous sont à retrouver ci-dessous. .

36 L’Épinay Vichères 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 30 10 contact@otcperche.com

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English :

ZEN MONDAY

Breathe, relax, and enjoy! By the water, discover sophrology through simple breathing and relaxation exercises. A wonderful way to start the week and to discover or rediscover the pleasant bodies of water near you.

Registration required: 02 37 37 30 10

L’événement Lundi Zen Sophrologie Vichères a été mis à jour le 2026-06-12 par OTs DU PERCHE