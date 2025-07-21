LUNDIS DE LA CAPOU 2025 Villeneuve-lès-Maguelone

LUNDIS DE LA CAPOU 2025 Villeneuve-lès-Maguelone lundi 21 juillet 2025.

LUNDIS DE LA CAPOU 2025

Avenue René Poitevin Villeneuve-lès-Maguelone Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-21

fin : 2025-08-11

Date(s) :

2025-07-21 2025-07-28 2025-08-04 2025-08-11 2025-08-18

Du 21 juillet au 18 août tous les lundis soir de 19h à 22h30 à l’espace Pierre Maguelon (anciens ateliers municipaux), arrêtez-vous pour prolonger votre journée lors d’un afterwork en musique

Du 21 juillet au 18 août tous les lundis soir de 19h à 22h30 à l’espace Pierre Maguelon (anciens ateliers municipaux), arrêtez-vous pour prolonger votre journée lors d’un afterwork en musique

28 juillet Banan’N Jug

Le groupe s’approprie le Jug Spirit avec humour et générosité. Un projet énergique dans un univers résolument ensoleillé.

4 août Concert Sugar Cane Folk/Blues

11 août Sabor Cubano musique cubaine

18 août Soul Flamingo musique Française et anglo- saxonne

Par l’association Vive la musique

Gratuit Buvette et restauration sur place .

Avenue René Poitevin Villeneuve-lès-Maguelone 34750 Hérault Occitanie

English :

From July 21st to August 18th, every Monday evening from 7pm to 10:30pm at the Espace Pierre Maguelon (former municipal workshops), stop by for a musical afterwork to extend your day

German :

Vom 21. Juli bis zum 18. August jeden Montagabend von 19 bis 22.30 Uhr im Espace Pierre Maguelon (ehemalige Gemeindewerkstätten): Halten Sie inne und verlängern Sie Ihren Tag bei einem Afterwork mit Musik

Italiano :

Dal 21 luglio al 18 agosto, ogni lunedì sera dalle 19.00 alle 22.30 presso l’Espace Pierre Maguelon (ex laboratori comunali), fermatevi per un dopolavoro musicale che prolunghi la vostra giornata

Espanol :

Del 21 de julio al 18 de agosto, todos los lunes por la tarde, de 19:00 a 22:30 h, en el Espace Pierre Maguelon (antiguos talleres municipales), haga una parada musical después del trabajo para alargar la jornada

L’événement LUNDIS DE LA CAPOU 2025 Villeneuve-lès-Maguelone a été mis à jour le 2025-08-14 par 34 OT MONTPELLIER