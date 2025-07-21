LUNDIS DE LA CAPOU 2025 Villeneuve-lès-Maguelone
Du 21 juillet au 18 août tous les lundis soir de 19h à 22h30 à l’espace Pierre Maguelon (anciens ateliers municipaux), arrêtez-vous pour prolonger votre journée lors d’un afterwork en musique
28 juillet Banan’N Jug
Le groupe s’approprie le Jug Spirit avec humour et générosité. Un projet énergique dans un univers résolument ensoleillé.
4 août Concert Sugar Cane Folk/Blues
11 août Sabor Cubano musique cubaine
18 août Soul Flamingo musique Française et anglo- saxonne
Par l’association Vive la musique
Gratuit Buvette et restauration sur place .
Avenue René Poitevin Villeneuve-lès-Maguelone 34750 Hérault Occitanie
English :
From July 21st to August 18th, every Monday evening from 7pm to 10:30pm at the Espace Pierre Maguelon (former municipal workshops), stop by for a musical afterwork to extend your day
German :
Vom 21. Juli bis zum 18. August jeden Montagabend von 19 bis 22.30 Uhr im Espace Pierre Maguelon (ehemalige Gemeindewerkstätten): Halten Sie inne und verlängern Sie Ihren Tag bei einem Afterwork mit Musik
Italiano :
Dal 21 luglio al 18 agosto, ogni lunedì sera dalle 19.00 alle 22.30 presso l’Espace Pierre Maguelon (ex laboratori comunali), fermatevi per un dopolavoro musicale che prolunghi la vostra giornata
Espanol :
Del 21 de julio al 18 de agosto, todos los lunes por la tarde, de 19:00 a 22:30 h, en el Espace Pierre Maguelon (antiguos talleres municipales), haga una parada musical después del trabajo para alargar la jornada
