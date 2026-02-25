Lundis des Curistes avec le Domaine Rolet Office de tourisme Arbois Poligny Salins Coeur du Jura Salins-les-Bains

Lundis des Curistes avec le Domaine Rolet

Office de tourisme Arbois Poligny Salins Coeur du Jura 2 Place des Salines Salins-les-Bains Jura

Début : 2026-03-23 09:30:00

fin : 2026-03-23 12:30:00

2026-03-23

L’Office de tourisme Arbois Poligny Salins Coeur du Jura a le plaisir de convier les curistes en cure thermale à Salins-les-Bains, pour ses animations Les Lundis des Curistes, organisées en collaboration avec ThermaSalina.

Ces rendez-vous uniques vous offrent l’opportunité de rencontrer des producteurs passionnés, de partager des moments d’échange et de découvrir leurs produits à travers des dégustations savoureuses.

Le lundi 23 mars vous rencontrerez le Domaine Rolet. Créé en 1942, il constitue l’un des fleurons du vignoble Jurassien. Ses vins déclinent toute la richesse du terroir au travers de la large palette des cépages locaux et de toutes ses appellations Arbois, Côtes du Jura, L’Étoile, et Château-Chalon.

Ce sera également l’occasion de venir récupérer votre cadeau de bienvenue, de tenter de gagner 30€ en chèques cadeaux et d’obtenir tous les bons plans de nos conseillers en séjour.

Les touristes de passage sont bien évidemment les bienvenues ! .

