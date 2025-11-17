Lundis des Curistes avec les Salaisons du Jura Office de tourisme Arbois Poligny Salins Coeur du Jura Salins-les-Bains

Lundis des Curistes avec les Salaisons du Jura

Office de tourisme Arbois Poligny Salins Coeur du Jura 2 Place des Salines Salins-les-Bains Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-17 09:30:00

fin : 2025-11-17 12:30:00

Date(s) :

2025-11-17

L’Office de tourisme Arbois Poligny Salins Coeur du Jura a le plaisir de convier les curistes en cure thermale à Salins-les-Bains, pour ses animations Les Lundis des Curistes, organisées en collaboration avec ThermaSalina.

Ces rendez-vous uniques vous offrent l’opportunité de rencontrer des producteurs passionnés, de partager des moments d’échange et de découvrir leurs produits à travers des dégustations savoureuses.

Le lundi 17 novembre vous rencontrerez Les Salaisons du Jura. Ils mettent un point d’honneur à travailler dans le plus grand respect du savoir-faire transmis par la première génération des frères Thaurin. Découvrez le secret du goût unique des produits de salaison artisanale.

Ce sera également l’occasion de venir récupérer votre cadeau de bienvenue et d’obtenir tous les bons plans de nos conseillers en séjour.

Les touristes de passage sont bien évidemment les bienvenues ! .

Office de tourisme Arbois Poligny Salins Coeur du Jura 2 Place des Salines Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 01 34 contact@cdj-tourisme.com

English : Lundis des Curistes avec les Salaisons du Jura

German : Lundis des Curistes avec les Salaisons du Jura

Italiano :

Espanol :

L’événement Lundis des Curistes avec les Salaisons du Jura Salins-les-Bains a été mis à jour le 2025-10-22 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA