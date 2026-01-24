Lundis des Curistes avec Sensations Simples Office de tourisme Arbois Poligny Salins Coeur du Jura Salins-les-Bains

Lundis des Curistes avec Sensations Simples

Office de tourisme Arbois Poligny Salins Coeur du Jura 2 Place des Salines Salins-les-Bains Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-09 09:30:00

fin : 2026-11-09 12:30:00

Date(s) :

2026-11-09

L’Office de tourisme Arbois Poligny Salins Coeur du Jura a le plaisir de convier les curistes en cure thermale à Salins-les-Bains, pour ses animations Les Lundis des Curistes, organisées en collaboration avec ThermaSalina.

Ces rendez-vous uniques vous offrent l’opportunité de rencontrer des producteurs passionnés, de partager des moments d’échange et de découvrir leurs produits à travers des dégustations savoureuses.

Le lundi 9 novembre, vous rencontrerez Perrine, de Sensations Simples. Passionnée, elle cultive et récolte des plantes et des fleurs du Jura afin de les transformer en sirops, délices, gelées, sorbets, etc.

Ce sera également l’occasion de venir récupérer votre cadeau de bienvenue, de tenter de gagner 30€ en chèques cadeaux et d’obtenir tous les bons plans de nos conseillers en séjour.

Les touristes de passage sont bien évidemment les bienvenues ! .

Office de tourisme Arbois Poligny Salins Coeur du Jura 2 Place des Salines Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 01 34 contact@cdj-tourisme.com

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English : Lundis des Curistes avec Sensations Simples

L’événement Lundis des Curistes avec Sensations Simples Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-13 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA