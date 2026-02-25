Lundis des Curistes avec Tisanes et Bourgeons Office de tourisme Arbois Poligny Salins Coeur du Jura Salins-les-Bains

Lundis des Curistes avec Tisanes et Bourgeons

L’Office de tourisme Arbois Poligny Salins Coeur du Jura a le plaisir de convier les curistes en cure thermale à Salins-les-Bains, pour ses animations Les Lundis des Curistes, organisées en collaboration avec ThermaSalina.

Ces rendez-vous uniques vous offrent l’opportunité de rencontrer des producteurs passionnés, de partager des moments d’échange et de découvrir leurs produits à travers des dégustations savoureuses.

Le lundi 2 mars vous rencontrerez Manon de Tisanes et Bourgeons. Elle cultive plantes aromatiques et médicinales et les transforme à la Chapelle-sur-Furieuse.

Ce sera également l’occasion de venir récupérer votre cadeau de bienvenue, de tenter de gagner 30€ en chèques cadeaux et d’obtenir tous les bons plans de nos conseillers en séjour.

Les touristes de passage sont bien évidemment les bienvenues ! .

Office de tourisme Arbois Poligny Salins Coeur du Jura 2 Place des Salines Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 01 34 contact@cdj-tourisme.com

