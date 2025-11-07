Lune Bleue et Bring’s Le StanG Pluvigner

Lune Bleue et Bring’s

Le StanG 1 Avenue Général de Gaulle Pluvigner Morbihan

Début : 2025-11-07 20:30:00

fin : 2025-11-07

2025-11-07

Dans le cadre d’Un automne autrement 2025

Concert

Un groupe du Collectif Klam

Lune Bleue et Bring’s c’est la rencontre entre la créativité mélodico/rythmique de Lune Bleue Trio et de la poésie scandée de Bring’s. De cette fusion naît une nouvelle planète groovy/world poétique sur laquelle vous êtes toutes et tous convié.e.s. La plume de Bring’s y explore la thématique du temps et nous fait voyager à travers nos propres émotions mélancolies, espoirs, sentiments du passé révolu ou bien encore les espoirs du futur déclamé avec passion. .

Le StanG 1 Avenue Général de Gaulle Pluvigner 56330 Morbihan Bretagne

