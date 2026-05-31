Lune Di Tong : mémoire d’un foyer, carrefour de la diaspora chinoise au Port, Lune Di Tong – 42 avenue de la Commune de Paris – 97420 LE PORT, Le Port

Lune Di Tong : mémoire d’un foyer, carrefour de la diaspora chinoise au Port Samedi 19 septembre, 09h00 Lune Di Tong – 42 avenue de la Commune de Paris – 97420 LE PORT La Réunion

Accès libre et gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Lune Di Tong : Mémoire d’un foyer, carrefour de la diaspora chinoise au Port

L’association Lune Di Tong, déclarée en 1953, ouvre les portes de son foyer historique. Ce lieu a joué un rôle crucial pour la communauté chinoise de La Réunion au XXe siècle, accueillant les nouveaux migrants à leur arrivée. À travers une exposition évocatrice mêlant parcours historique et scénographie immersive, découvrez comment cette « maison commune » a servi de tremplin pour l’intégration, de réseau d’entraide et de gardienne des traditions.

Lune Di Tong – 42 avenue de la Commune de Paris – 97420 LE PORT 42 avn Commune de Pariis – 97420 LE PORT Le Port 97420 La Réunion La Réunion 0693 624582 http://www.luneditong.re https://www.facebook.com/profile.php?id=100093016358294 L’association Lune Di Tong, ouvre les portes de son foyer historique. Ce lieu a joué un rôle crucial pour la communauté chinoise de La Réunion au XXe siècle, accueillant les nouveaux migrants à leur arrivée. À travers une exposition évocatrice mêlant parcours historique et scénographie immersive, découvrez comment cette « maison commune » a servi de tremplin pour l’intégration, de réseau d’entraide et de gardienne des traditions. Accès bus : arrêt François de Mahy

Lune Di Tong : Mémoire d’un foyer, carrefour de la diaspora chinoise au Port

©Lune Di Tong