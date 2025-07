Lune et l’accordéon Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement

Lune et l’accordéon

Dimanche 16 novembre 2025 de 10h à 10h30 et de 11h15 à 11h45.

2 séances le même jour. Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5.9 – 5.9 – 6.9 EUR

Lune joue un petit air d’accordéon avant d’aller au lit ; mais ce soir son accordéon ne veut pas dormir il voudrait une petite sœur ! Lune lui souhaite d’en rêver pour que cela puisse arriver. Un rêve qui va mystérieusement devenir réalité. Ce spectacle poétique et clownesque aborde la notion de rêve et d’endormissement. Ecrit et mis en scène par Damiane Goudet, ce spectacle a été joué de nombreuses fois au théâtre et en festival.



Les réservations pour les centres et groupes se font par téléphone ou par mail uniquement .

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

