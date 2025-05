LUNE NOIRE : SALAUD (VILLAIN) – Château Pallettes Bordeaux, 28 mai 2025 19:15, Bordeaux.

VILLAIN

de MICHAEL TUCHNER

GB / 1971 / couleur / 1h38 / VOSTFR

Interdit aux moins de 18 ans à sa sortie

Londres, 1970. Vic Dakin est un racketeur qui n’hésite pas à employer les méthodes les plus dissuasives pour garder la main sur son territoire. Alors que la police est à l’affut d’un faux pas, il est mis sur un gros coup : le braquage d’un fourgon convoyant les salaires en espèces d’une importante entreprise. Il s’associe pour cela à un ancien complice, sans se douter que les événements pourraient prendre une tournure imprévisible.

De Michael Tuchner, dont la carrière par la suite s’effrita en réalisations quelconques, on peut affirmer que sa mise en scène nerveuse place son premier long métrage pour le cinéma dans le Top 10 des films de truands, autant dire que c’est une pierre de touche pour le genre. VILLAIN est un film à ne pas manquer. De gré ou de force.

Château Pallettes 17 rue Elie Gintrac 33000 Bordeaux

Cinéma de Genre, Exploitation, OFNI, auteurs borderline… Séance mensuelle du troisième type proposée par Monoquini cinéma