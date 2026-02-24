Lune pleine de jazz Sandrine Marchetti Le Labo Crest
Vous êtes invités à Lune pleine de jazz pour profiter d’une soirée de pleine lune sous le son du piano de Sandrine Marchetti.
Le Labo 5 rue Gustave Eiffel Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 30 52 36 resajazzasaou@gmail.com
English : Lune pleine de jazz Sandrine Marchetti
You are invited to Lune pleine de jazz to enjoy a full moon evening accompanied by the piano music of Sandrine Marchetti.
