Lune pleine de jazz Sandrine Marchetti Le Labo Crest

Lune pleine de jazz Sandrine Marchetti

Le Labo 5 rue Gustave Eiffel Crest Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date :

Début : 2026-03-01 18:00:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Vous êtes invités à Lune pleine de jazz pour profiter d’une soirée de pleine lune sous le son du piano de Sandrine Marchetti.

Le Labo 5 rue Gustave Eiffel Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 30 52 36 resajazzasaou@gmail.com

English : Lune pleine de jazz Sandrine Marchetti

You are invited to Lune pleine de jazz to enjoy a full moon evening accompanied by the piano music of Sandrine Marchetti.

