Lune, Préparez, explorez, rêvez ! Cap Sciences Bordeaux

Lune, Préparez, explorez, rêvez ! 4 octobre 2025 – 31 août 2026 Cap Sciences Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T19:00:00
Fin : 2026-08-31T14:00:00 – 2026-08-31T18:00:00
Lune, la nouvelle exposition, vous invite à partager une aventure du réel à l’imaginaire, dans laquelle vivre sur la Lune devient possible.
Préparez-vous ! Entraînez-vous et testez vos aptitudes d’astronautes : mémoire, communication, sang-froid, précision… Quels seront vos points forts ? Relevez des défis et gagnez des badges de compétences.
Explorez ensuite une base scientifique lunaire et découvrez son quotidien : entraide, adaptation et vie collective au programme !
Rêvez, enfin, la Lune dans un futur très lointain… Et si vous deviez vraiment vous installer là-haut, quelle cité-état imaginaire choisiriez-vous ? Discutez, construisez, comparez : à quoi pourrait ressembler une vie humaine sur la Lune ?
Découvrez la Lune comme vous ne l’avez jamais vue ! Prêt·e pour un voyage extraordinaire ?
Cap Sciences Cap Sciences, Hangar 20, Quai Bacalan Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Et si on y retournait ? lune exposition