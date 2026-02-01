Lune rouge jam Nilvange
Lune rouge jam Nilvange mercredi 25 février 2026.
Lune rouge jam
14 rue Clémenceau Nilvange Moselle
Gratuit
0
Gratuit
Début : Mercredi 2026-02-25 19:00:00
fin : 2026-02-25 22:00:00
Début : Mercredi Mercredi 2026-02-25 19:00:00
fin : 2026-02-25 22:00:00
Date(s) :
2026-02-25
Lune rouge se veut un outil de rencontre et de création artistique dans le Grand-Est
Musiques improvisées donc, pas de classification, pas de contraintes. La jam est ouverte à toutes et à tous.
Participation libre.Tout public
0 .
14 rue Clémenceau Nilvange 57240 Moselle Grand Est +33 3 82 85 50 71 info@legueulard.fr
English :
Lune rouge is a tool for artistic encounters and creation in the Grand-Est region of France
Improvised music: no classification, no constraints. The jam is open to all.
Participation is free.
