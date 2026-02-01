Lune rouge jam

14 rue Clémenceau Nilvange Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-02-25 19:00:00

fin : 2026-02-25 22:00:00

Date(s) :

2026-02-25

Lune rouge se veut un outil de rencontre et de création artistique dans le Grand-Est

Musiques improvisées donc, pas de classification, pas de contraintes. La jam est ouverte à toutes et à tous.

Participation libre.Tout public

0 .

14 rue Clémenceau Nilvange 57240 Moselle Grand Est +33 3 82 85 50 71 info@legueulard.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lune rouge is a tool for artistic encounters and creation in the Grand-Est region of France

Improvised music: no classification, no constraints. The jam is open to all.

Participation is free.

L’événement Lune rouge jam Nilvange a été mis à jour le 2026-02-06 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME