Lune rouge Jam

14 rue Clémenceau Nilvange Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-03-25 19:00:00

fin : 2026-03-25 23:00:00

Date(s) :

2026-03-25

Lune rouge se veut un outil de rencontre et de création artistique dans le Grand-Est.

Jam Lune Rouge

Musiques improvisées donc, pas de classification, pas de contraintes. La jam est ouverte à

toutes et à tous.

Retrouvons-nous avec nos instruments et nos idées.

Nous avons sur place

Batterie, piano, amplis basse/guitare, micros, percussion, DI

Covoiturage depuis Metz, contactez-nous/vous.Tout public

0 .

14 rue Clémenceau Nilvange 57240 Moselle Grand Est +33 3 82 85 50 71 info@legueulard.fr

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English :

Lune rouge is intended as a tool for artistic encounters and creation in the Grand-Est region.

Lune Rouge jam:

Improvised music, no classification, no constraints. The jam is open to

open to all.

Let’s get together with our instruments and our ideas.

We have on site

Drums, piano, bass/guitar amps, microphones, percussion, DI

Carpool from Metz, contact us/us.

L’événement Lune rouge Jam Nilvange a été mis à jour le 2026-03-18 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME