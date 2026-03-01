Lune rouge Jam Nilvange
Lune rouge Jam Nilvange mercredi 25 mars 2026.
Lune rouge Jam
14 rue Clémenceau Nilvange Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-03-25 19:00:00
fin : 2026-03-25 23:00:00
Date(s) :
2026-03-25
Lune rouge se veut un outil de rencontre et de création artistique dans le Grand-Est.
Jam Lune Rouge
Musiques improvisées donc, pas de classification, pas de contraintes. La jam est ouverte à
toutes et à tous.
Retrouvons-nous avec nos instruments et nos idées.
Nous avons sur place
Batterie, piano, amplis basse/guitare, micros, percussion, DI
Covoiturage depuis Metz, contactez-nous/vous.Tout public
0 .
14 rue Clémenceau Nilvange 57240 Moselle Grand Est +33 3 82 85 50 71 info@legueulard.fr
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English :
Lune rouge is intended as a tool for artistic encounters and creation in the Grand-Est region.
Lune Rouge jam:
Improvised music, no classification, no constraints. The jam is open to
open to all.
Let’s get together with our instruments and our ideas.
We have on site
Drums, piano, bass/guitar amps, microphones, percussion, DI
Carpool from Metz, contact us/us.
L’événement Lune rouge Jam Nilvange a été mis à jour le 2026-03-18 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME